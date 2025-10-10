Mo | Lupi Nm ' Italia e Ue facciano ogni sforzo per favorire percorso pace'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La ratifica dell'accordo è un grandissimo passo avanti. Ora è fondamentale sostenere questo processo e che l'Unione Europea, insieme a Usa e paesi arabi lavorino per creare le condizioni di una vera pace che permetta agli israeliani ed ai palestinesi di vivere insieme nelle loro terre e applicare concretamente in futuro il principio ‘due popoli due stati'. L'Italia farà la propria parte e sarebbe opportuno riportare il dibattito politico ad un confronto serio e costruttivo, non più strumentale ed ideologico, sul Medio Oriente. Oggi finalmente c'è una concreta speranza di pace: bisogna smettere di soffiare sul fuoco e alimentare tensioni inutili e pericolose". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: lupi - italia
Italia-Francia, Lupi: da Salvini toni sbagliati ma no a truppe in Ucraina
Italia-Francia, Lupi: “Da Salvini toni sbagliati ma no alle truppe in Ucraina”
Dall’Isis al Pkk fino ai Lupi grigi. La mafia del Bosforo invade l’Italia
Termina ai rigori contro il Mestre l'avventura in Coppa Italia Serie D dei Lupi Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, gli ospiti si sono imposti all'ottavo rigore Forza ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Lupi, 'primo grande passo per pace ora basta alimentare tensioni' - "L’accordo sulla prima fase del piano americano è una grande notizia ed un primo fondamentale passo verso una pace duratura. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Lupi, 'solidarietà giornalista Adnkronos, libertà stampa va sempre difesa' - “Piena solidarietà alla giornalista minacciata ieri a Roma durante il corteo pro Gaza, e a tutta l’Adnkronos. Da lagazzettadelmezzogiorno.it