Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La ratifica dell'accordo è un grandissimo passo avanti. Ora è fondamentale sostenere questo processo e che l'Unione Europea, insieme a Usa e paesi arabi lavorino per creare le condizioni di una vera pace che permetta agli israeliani ed ai palestinesi di vivere insieme nelle loro terre e applicare concretamente in futuro il principio 'due popoli due stati'. L'Italia farà la propria parte e sarebbe opportuno riportare il dibattito politico ad un confronto serio e costruttivo, non più strumentale ed ideologico, sul Medio Oriente. Oggi finalmente c'è una concreta speranza di pace: bisogna smettere di soffiare sul fuoco e alimentare tensioni inutili e pericolose".

Mo: Lupi (Nm), 'Italia e Ue facciano ogni sforzo per favorire percorso pace'