**Mo | informativa Tajani alla Camera mercoledì alle 9**
Roma, 10 ott (Adnkronos) - Mercoledì prossimo, alle 9, ci sarà una informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera dei deputati sugli accordi di pace in medio oriente. Lo rende noto la Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ucraina, Medio Oriente e commercio internazionale: informativa di Tajani
Boccia a Tajani: Informativa certifica fragilità politica estera italiana, siamo subalterni a Usa – Il video
Riconoscimento della Palestina, il centrodestra e l’ipotesi di presentare due risoluzioni dopo l’informativa di Tajani (aspettando quel che accade alla Flottilla)
L'intervento del Presidente Giuseppe Conte sull'informativa del ministro Tajani alla Camera dei Deputati.
Riconoscimento della Palestina, il centrodestra e l'ipotesi di presentare due risoluzioni dopo l'informativa di Tajani (aspettando quel che accade alla #Flottilla)
Mo: Bignami, 'Tajani venga in aula su accordo' - Una "informativa del ministro degli Esteri" sull'accordo in Medio oriente è stata chiesta in aula alla Camera dal capogruppo di FdI Galeazzo Bignami. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Tajani alla Camera: 22 gli italiani fermati sulla Flotilla, tutti in buone condizioni. Già domani possibili i primi rimpatri - Il ministro degli Esteri: Hamas orientata al sì al piano Trump con correttivi. roma.corriere.it scrive