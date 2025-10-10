Mo | Gardini FdI ' successo diplomatico di chi ha lavorato concretamente'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La storia ha bussato alla porta in modo inaspettato ed è un grande successo della diplomazia americana, della politica e degli Stati, come l'Italia e il governo italiano che hanno lavorato concretamente a livello diplomatico. Sono passati anche per Palazzo Chigi i rapporti curati dal presidente Meloni, con le varie parti, come Erdogan e il principe del Qatar. Per questo dobbiamo ritenerlo uno straordinario successo che dimostra come il negoziare e il mantenere le relazioni diplomatiche con tutte le parti in campo, siano le cose che portano i risultati". Così la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Elisabetta Gardini, ad Agorà su Rai3. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Gardini (FdI), 'successo diplomatico di chi ha lavorato concretamente'

