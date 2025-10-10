Mo | Fratoianni ' indecente linciaggio mediatico di Albanese'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Quel che si sta scatenando intorno a Francesca Albanese, dal punto di vista politico e mediatico, è francamente indecente. Indecente perché gli attacchi che si moltiplicano in questi giorni hanno il sapore dello sciacallaggio e della delegittimazione, il tutto condito da una buona dose di misoginia". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Certo è che non merita la gogna – prosegue - che sta subendo in queste ore. Soprattutto da politici e in alcuni casi giornalisti che non hanno avuto ancora oggi il coraggio di dire nemmeno una parola sulle sanzioni che la hanno colpita direttamente da parte dell'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: fratoianni - indecente
Il punto più basso mai toccato da TeleMeloni. L’intervista di 15 minuti accomodante e concordata a Sangiuliano trasmessa ieri sera dal Tg1 è una cosa indecente, inimmaginabile, informazione di regime. Col direttore della testata Gian Marco Chiocci nei panni - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Fratoianni, 'indecente linciaggio mediatico di Albanese' - "Quel che si sta scatenando intorno a Francesca Albanese, dal punto di vista politico e mediatico, è francamente indecente. Scrive iltempo.it
GAZA, FRATOIANNI (AVS): LINCIAGGIO MEDIATICO SU ALBANESE INDECENTE - "Quel che si sta scatenando intorno a Francesca Albanese, dal punto di vista politico e mediatico, è francamente indecente. Come scrive 9colonne.it