Mo | Conte ' non escludo militari italiani ma per ora è prematuro'

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "E' assolutamente prematuro, ma per quanto mi riguarda posso dire che se si realizzeranno le condizioni per una forza multinazionale di pace non escludo assolutamente questa possibilità". Lo dice Giuseppe Conte a Scandicci con Eugenio Giani a proposito della possibilità di inviare militari italiani in Medio Oriente. "Lo dico per esperienza di governo, come presidente del Consiglio che ha girato in lungo e largo il pianeta incontrando anche i nostri contingenti di pace: i nostri militari sono quelli più apprezzati dalle popolazioni locali perché abbiamo nel nostro Dna un'attitudine al dialogo con le comunità locali che altre forze militari spesso non hanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

