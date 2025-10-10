Mo | Biancofiore ' Meloni in Egitto ennesima prova centralità Italia'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "L'ipotesi che il presidente del Consiglio partecipi alla cerimonia per l'accordo tra Israele e Hamas, previsto lunedì in Egitto, dimostra per la ennesima volta la centralità dell'Italia sullo scacchiere internazionale, conferma lo straordinario lavoro di Giorgia Meloni affinché si raggiungesse questo straordinario risultato e certifica quanto ripetiamo da tempo: la pace si ottiene con dialoghi, confronti, lavoro sapiente costante e non urlato. Non sono certo le manifestazioni, le flottiglie o le ipotesi strampalate decantate in tv a portare al traguardo sperato". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: biancofiore - meloni
"Meloni centrale per unità dell'Occidente". La soddisfazione di Biancofiore
Meloni e il viaggio a NY, Biancofiore: Italia Viva come Willy il Coyote
Le intenzioni di voto, l’alternativa a Meloni e il consenso alla Flotilla nei sondaggi di questa settimana. Di Renato Mannheimer (Eumetra) - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Gelmini (Nm), 'accordi Egitto svolta storica merito di Trump' - Con gli accordi raggiunti in Egitto possiamo finalmente parlare di una svolta storica che pone fine ad ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Meloni, 'accordo straordinaria notizia, desidero ringraziare Trump' - "L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a ... Si legge su iltempo.it