Mkhitaryan svela un retroscena sullo spogliatoio con Inzaghi | Ci siamo detti tutto in faccia! Ne uscivamo più forti quando…

Inter News 24 Mkhitaryan svela un retroscena sullo spogliatoio con Inzaghi: «Ci siamo detti tutto in faccia!». L’estratto dal libro del centrocampista dell’Inter. Dal suo libro, “La mia vita sempre al centro”, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan rivela un retroscena chiave della stagione 202223. Per superare l’incostanza di rendimento che vedeva la squadra in difficoltà in campionato, lo spogliatoio decise di prendere in mano la situazione. L’armeno racconta di riunioni durissime, tenute solo tra calciatori ad Appiano Gentile, con il tecnico Simone Inzaghi e i dirigenti lasciati fuori dalla porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mkhitaryan torna sull’addio di Inzaghi e svela: «I media parlavano dell’Al Hilal ma lui non affrontava l’argomento, il distacco non è stato indolore. Anch’io ho ricevuto un’offerta ma…»

mkhitaryan svela retroscena spogliatoioMkhitaryan: «Addio di Inzaghi doloroso per modalità, io all’Arabia ho detto no. A Mourinho ho dato della m****» - Gli aneddoti del centrocampista dell’Inter Un libro che è una confessione, un racconto ... Da calcionews24.com

mkhitaryan svela retroscena spogliatoioMkhitaryan e il “no” all’offerta della Lazio. E quel retroscena su Mourinho - Nella sua autobiografia, l'ex calciatore giallorosso ha raccontato di un paio di aneddoti legati al suo periodo nella Capitale ... Lo riporta ilromanista.eu

