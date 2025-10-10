Mkhitaryan svela un retroscena sullo spogliatoio con Inzaghi | Ci siamo detti tutto in faccia! Ne uscivamo più forti quando…

Dal suo libro, "La mia vita sempre al centro", il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan rivela un retroscena chiave della stagione 202223. Per superare l'incostanza di rendimento che vedeva la squadra in difficoltà in campionato, lo spogliatoio decise di prendere in mano la situazione. L'armeno racconta di riunioni durissime, tenute solo tra calciatori ad Appiano Gentile, con il tecnico Simone Inzaghi e i dirigenti lasciati fuori dalla porta.

Mkhitaryan torna sull’addio di Inzaghi e svela: «I media parlavano dell’Al Hilal ma lui non affrontava l’argomento, il distacco non è stato indolore. Anch’io ho ricevuto un’offerta ma…»

La nuova Inter raccontata da Henrikh Mkhitaryan Il centrocampista armeno svela un dettaglio sugli allenamenti di Cristian Chivu: "Divertenti e duri, confondono tutti..." ? - facebook.com Vai su Facebook

Henrikh Mkhitaryan svela il retroscena sul suo addio alla Roma Nel suo nuovo libro «La mia vita sempre al centro», scritto con Alessandro Alciato, l’ex giallorosso racconta il momento in cui nacque il primo contatto con l’Inter: «Ausilio mi chiamò dopo il pare - X Vai su X

Mkhitaryan: «Addio di Inzaghi doloroso per modalità, io all’Arabia ho detto no. A Mourinho ho dato della m****» - Gli aneddoti del centrocampista dell’Inter Un libro che è una confessione, un racconto ... Da calcionews24.com

Mkhitaryan e il “no” all’offerta della Lazio. E quel retroscena su Mourinho - Nella sua autobiografia, l'ex calciatore giallorosso ha raccontato di un paio di aneddoti legati al suo periodo nella Capitale ... Lo riporta ilromanista.eu