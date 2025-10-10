Mkhitaryan rivela | Mourinho mi ha chiamato merda poi mi scriveva ogni sera di andarmene per prendere Sanchez
In un estratto del suo libro, La mia vita sempre al centro, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter, racconta del deterioramento del suo rapporto con Josè Mourinho, con il quale ha lavorato al Manchester United dal 2016 al 2018: Dopo un anno e mezzo di convivenza, il giocatore decise di farsi sentire con quello che era il suo allenatore dell’epoca: “ Gli ho detto: mi stai criticando da un anno e mezzo, da quando sono arrivato al Manchester United”. La risposta di Mourinho fu letteralmente benzina sul fuoco, con Mkhitaryan che perse le staffe: “ Mourinho mi ha detto che ero una ‘merda’ e io persi la pazienza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
