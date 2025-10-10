Mizuno apre a Roma il suo più grande store d' Europa | presente la Lazio
Mizuno ha inaugurato in via Tomacelli il suo più grande Flagships Store d’Europa. Un segnale importante del brand giapponese che ha scelto Roma come punto centrale del suo marchio e confermando la partnership con la Lazio. Mizuno infatti è sponsor tecnico del club bianocceleste dalla stagione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Lotito e una delegazione presenti all'inaugurazione Mizuno Flagship Store - La partecipazione di una delegazione biancoceleste, accompagnata dal patron della Lazio, all'inaugurazione Mizuno Flagship Store più grande d ... laziopress.it scrive