Miss Integrazione in Italia il concorso di bellezza che celebra la diversità e l’inclusione
Milano, 10 ottobre 2025 – È stata presentata oggi, presso la sede del Consolato Generale dell’Ecuador a Milano, l’edizione 2025 del concorso “Miss Integrazione in Italia”, iniziativa che ogni anno celebra la diversità culturale, l’inclusione e il dialogo tra i popoli. L’evento, organizzato dall’associazione Ñaño, presieduta da Alexandra Moreno, si terrà sabato 11 ottobre presso l’ Auditorium Teresa Sarti Strada, in via Cà Granda, con inizio alle ore 14.30. Alla presentazione erano presenti, oltre alla presidente Moreno, anche il coordinatore Enmanuel Orellana e le aspiranti miss. A fare gli onori di casa, il console generale dell’Ecuador a Milano, ambasciatore Juan Carlos Castrillón. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
