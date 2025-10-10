Mirandola tra i primi centri in Europa con l’ecocardiografo di nuova generazione
Importante innovazione in campo tecnologico per l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola diretta dal dottor Carlo Ratti.Grazie alla donazione di Pfizer, l’ecocardiografo è stato aggiornato all’ultima versione disponibile: Mirandola è tra i primi centri in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: mirandola - primi
Ripartono i corsi gratuiti antifumo in provincia, primi appuntamenti a Carpi a Mirandola
- Giovedì 23 Ottobre alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Mirandola (Via Giolitti), si terrà “ ”, una serata organizzata dal Comune di Mirandola ad ingresso gratuito dedicata all’appr - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Mirandola, Cardiologia tra i primi centri in Europa grazie al dono di Pfizer - Importante innovazione in campo tecnologico per l’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola diretta dal dottor Carlo Ratti. Segnala msn.com
"Cuore, arrivano le diagnosi ad alta tecnologia" - Mirandola, all’ospedale il nuovo ecocardiografo di ultima generazione: migliori immagini, misurazioni automatizzate, risposte rapide ... Secondo msn.com