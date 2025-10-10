Mirandola tra i primi centri in Europa con l’ecocardiografo di nuova generazione

Importante innovazione in campo tecnologico per l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola diretta dal dottor Carlo Ratti.Grazie alla donazione di Pfizer, l’ecocardiografo è stato aggiornato all’ultima versione disponibile: Mirandola è tra i primi centri in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

