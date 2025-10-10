Miracolo a Sondrio | è fuori pericolo il bambino di 10 anni volato giù dal quinto piano

Sondrio – Ha superato le 48 ore più critiche e non si trova in pericolo di vita. Arriva dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ricoverato da mercoledì la prima buona notizia dopo i giorni di angoscia seguiti al terribile incidente che lo ha visto precipitare dal balcone della propria abitazione, situata al quinto piano di una delle Torri della Piastra, al civico 100. La mamma era in casa con lui che quel mattino non si sentiva bene e non era andato a scuola. Impossibile prevedere che cosa sarebbe successo di lì a poco, quando il corpo del bambino di 10 anni soltanto è stato notato da un vicino riverso nel prato del giardino condominiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

