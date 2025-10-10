Mirabella Eclano | Tafferugli durante la Grande Tirata del carro – i Carabinieri denunciano 9 persone per rissa e resistenza a Pubblico ufficiale
Identificati e denunciati nove giovani per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale durante la “Grande Tirata del Carro” di Mirabella Eclano.. La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e resistenza a P.U. commessi durante le fasi conclusive della manifestazione denominata “ Grande Tirata del Carro ”. L’evento, svoltosi proprio a Mirabella Eclano il 20 settembre scorso, ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di visitatori, ed è annoverato tra gli eventi folkloristici più importanti della provincia Irpina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
