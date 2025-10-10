Mirabella Eclano tafferugli durante Grande Tirata del Carro | denunciate 9 persone

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e resistenza a P.U. commessi durante le fasi conclusive della manifestazione denominata “Grande Tirata del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mirabella - eclano

Mirabella Eclano (AV) – I Carabinieri presidiano il territorio – denunce, segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti e Fogli di via

Mirabella Eclano, auto perde il controllo e si ribalta

Mirabella Eclano, auto perde il controllo e si ribalta: due feriti

Tafferugli durante la “Grande Tirata del carro”: i Carabinieri denunciano 9 persone - La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e resistenza a ... Si legge su msn.com

mirabella eclano tafferugli duranteRissa durante la “Grande Tirata del Carro” a Mirabella Eclano: denunciati 9 giovani - Sono nove le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale durante la tradizionale manifestazione della “Grande Tirata ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mirabella Eclano Tafferugli Durante