Mirabella Eclano tafferugli durante Grande Tirata del Carro | denunciate 9 persone
La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e resistenza a P.U. commessi durante le fasi conclusive della manifestazione denominata “Grande Tirata del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
