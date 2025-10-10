Mio padre dice che la gente come te non conta più non hai nemmeno un TikTok | l' addio di una maestra d' asilo

"Dopo quarant’anni passati a insegnare l’ABC ai bambini, la mia carriera non si è conclusa con una festa o con un applauso, ma con una piccola, tagliente frase pronunciata da un bambino di sei anni: ‘Mio padre dice che la gente come te non conta più’." È amaro lo sfogo di una maestra neo. 🔗 Leggi su Today.it

