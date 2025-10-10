Mini Irpef al 10% in Manovra per favorire il rinnovo dei contratti di lavoro
La Manovra 2026 sta prendendo forma giorno dopo giorno attorno a un pacchetto fiscale e previdenziale da 16 miliardi che punta a rimettere mano, gentilmente, al carico sui lavoratori. I margini sono stretti e il lessico utilizzato sempre più affaticato. Tra le misure più discusse in questi giorni troviamo la mini-Irpef al 10% sugli aumenti contrattuali, una misura pensata per favorire i rinnovi, ma con raggio d’azione limitato. Rientrano nel programma anche la detassazione di straordinari e tredicesime, la proroga delle opzioni di pensione anticipata (Quota 103, Opzione donna, Ape sociale) e il silenzio-assenso sul Tfr. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
