Mini Irpef al 10% e taglio delle tasse sul lavoro | cosa prevede il pacchetto fiscale del governo

Il governo sta valutando una tassa ridotta al 10% sugli aumenti contrattuali e sugli straordinari, per spingere il rinnovo dei contratti stagnanti e alleggerire la pressione fiscale sul lavoro. Tra le misure allo studio anche fringe benefit più ricchi, premi di risultato agevolati e nuove regole sul Tfr. Ecco cosa si sa finora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

