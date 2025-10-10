Minecraft 2 | Warner Bros annuncia la data d’uscita

Warner Bros. Pictures ha ufficializzato la realizzazione di Un Film Minecraft 2, sequel del film ispirato al famoso videogame. Reduce da un successo al botteghino impressionante, il film ispirato al marchio Minecraft tornerà al cinema con un sequel. Quest’oggi, a tal proposito, Warner Bros. Pictures ha svelato il teaser poster e la data d’uscita – 23 luglio 2027 – ovvero tra meno di due anni da oggi. Il regista Jared Hess tornerà alla regia e co-scriverà la sceneggiatura insieme a Chris Galletta. Tra le prime informazioni notevoci pare che il film verterà sul personaggio di Alex (interpretata da Kate McKinnon), così come parebbe certo il ritorno di Jack Black come Steve e altri del cast originale come Jason Momoa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Minecraft 2 | Warner Bros annuncia la data d’uscita

