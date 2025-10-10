Minecraft 2 | il poster svela la data d’uscita del sequel

Il sequel di Minecraft ha ora una data di uscita. Il film originale, che adatta il popolare videogioco omonimo, ha debuttato il 4 aprile ed è attualmente il terzo film di maggior incasso del 2025 a livello mondiale. L’imminente Minecraft 2 è stato annunciato in fase di sviluppo iniziale l’11 aprile, anche se per qualche tempo non sono arrivate ulteriori notizie. L’account ufficiale X ha però confermato che il sequel debutterà nelle sale il 23 luglio 2027. Il loro post ( lo si può vedere qui ), che include un riferimento al videogioco descrivendo il lavoro sul sequel come “costruzione del terreno ”, presenta anche un poster teaser che mostra due picconi in stile Minecraft. 🔗 Leggi su Cinefilos.it