Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato arrestato dai carabinieri per avere minacciato di uccidere i suoi genitori, il 18enne di Qualiano, bloccato a notte fonda dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. La richiesta di aiuto al 112 arriva direttamente da un uomo e sua moglie. Il loro figlio, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, è sotto casa e minaccia di ucciderli. Ha 18 anni ed è dipendente dalle sostanze stupefacenti. I genitori, che hanno lanciato l’allarme, sono stremati e lo hanno già denunciato: quando i carabinieri arrivano sul posto il ragazzo, verosimilmente in crisi di astinenza, tenta la fuga ma viene raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minaccia di morte i genitori, 18enne arrestato nel Napoletano