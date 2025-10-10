Minacce di licenziamenti sul cantiere dei rifiuti ma il giudice ribalta tutto | Assoluzione piena
Si è concluso con un’assoluzione piena il processo a carico di Luigi Cappa Spina, ex coordinatore del personale della Go Service Scarl, società che in passato gestiva il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di San Prisco. L’uomo era finito sotto accusa per violenza privata, a seguito di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: minacce - licenziamenti
? Dopo l’assassinio di #CharlieKirk, in meno di 48h esplodono segnalazioni, minacce e licenziamenti contro chi non mostra cordoglio. Italia ed EU rischiano lo stesso? La #TechPolicy come clava politica. https://link.mgpf.it/i9D9 #FreeSpeech #HateSpeec - X Vai su X
Estremisti e influencer di estrema destra stanno diffondendo i dati personali di decine di utenti, che in alcuni casi sono oggetto di minacce e licenziamenti - facebook.com Vai su Facebook
Minacce di licenziamenti sul cantiere dei rifiuti ma il giudice ribalta tutto: "Assoluzione piena" - L’udienza, tenutasi ieri presso il Tribunale Monocratico di Santa Maria Capua Vetere, ha visto il giudice Compagnone accogliere le tesi difensive dell’avvocato Salvatore Sica dello studio Stellato, ... casertanews.it scrive
Minaccia di licenziamento i suoi operai e gli estorce parte dello stipendio: arrestato capocantiere - Un capocantiere dipendente di un'azienda edile della provincia di Bergamo è stato arrestato dalla guardia di finanza di Milano con l'accusa di estorsione continuata aggravata. Da fanpage.it