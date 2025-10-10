Minacce di licenziamenti sul cantiere dei rifiuti ma il giudice ribalta tutto | Assoluzione piena

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con un’assoluzione piena il processo a carico di Luigi Cappa Spina, ex coordinatore del personale della Go Service Scarl, società che in passato gestiva il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di San Prisco. L’uomo era finito sotto accusa per violenza privata, a seguito di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minacce - licenziamenti

minacce licenziamenti cantiere rifiutiMinacce di licenziamenti sul cantiere dei rifiuti ma il giudice ribalta tutto: "Assoluzione piena" - L’udienza, tenutasi ieri presso il Tribunale Monocratico di Santa Maria Capua Vetere, ha visto il giudice Compagnone accogliere le tesi difensive dell’avvocato Salvatore Sica dello studio Stellato, ... casertanews.it scrive

Minaccia di licenziamento i suoi operai e gli estorce parte dello stipendio: arrestato capocantiere - Un capocantiere dipendente di un'azienda edile della provincia di Bergamo è stato arrestato dalla guardia di finanza di Milano con l'accusa di estorsione continuata aggravata. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Licenziamenti Cantiere Rifiuti