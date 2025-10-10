Millie Bobby Brown e la prima foto con la sua bambina adottata col marito Jake Bonjovi

Vanityfair.it | 10 ott 2025

L’attrice di Stranger Things, 21 anni, ha condiviso un’immagine della piccola. «Per me non c’è alcuna differenza tra avere un figlio biologico o adottivo», aveva spiegato. «La mia casa è piena d’amore per chiunque». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

millie bobby brown e la prima foto con la sua bambina adottata col marito jake bonjovi

© Vanityfair.it - Millie Bobby Brown e la prima foto con la sua bambina, adottata col marito Jake Bonjovi

