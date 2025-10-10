Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi | ecco la prima foto con la loro bambina

La famiglia della star di Stranger Things al completo nella nuova foto diffusa su Instagram che la ritrae col marito Jake Bongiovi e la figlia adottiva. Millie Bobby Brown e il marito Jake Bongiovi guardano con amore la loro figlia nella prima foto di famiglia svelata dall'attrice su Instagram. Nella foto la piccola si intravede appena, ma è sufficiente per scatenare il web in vista dell'arrivo della quinta e ultima stagione di Stranger Things su Netflix. La 21enne Brown ha postato un carosello di foto che riassumono il suo ottobre e che includono una foto con la neonata. I tre sono ritratti in quella che sembra una Small World ride di uno dei parchi Disney. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

