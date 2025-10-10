Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi condividono la prima foto della loro bambina

Gravidanzaonline.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«My t swift october », ha scritto Millie Bobby Brown su Instagram, pubblicando una serie di immagini che raccontano una giornata felice in famiglia. In uno degli scatti, l’attrice ventunenne e il marito Jake Bongiovi, 23 anni, appaiono insieme alla loro bambina: i tre sono seduti su una giostra di Disneyland, stretti l’uno all’altra in un abbraccio tenero. Il volto della piccola è sfocato, scelta ormai abituale per la giovane coppia, che da sempre protegge la propria privacy pur condividendo con il pubblico i momenti più significativi. Millie Bobby Brown e la maternità scelta per adozione. La coppia aveva annunciato ad agosto di aver accolto la loro prima figlia tramite adozione, condividendo la notizia con una semplicità che ha commosso i fan. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

millie bobby brown e jake bongiovi condividono la prima foto della loro bambina

© Gravidanzaonline.it - Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi condividono la prima foto della loro bambina

Altri contenuti sullo stesso argomento

millie bobby brown jakeMillie Bobby Brown e la prima foto con la sua bambina, adottata col marito Jake Bonjovi - «Per me non c’è alcuna differenza tra avere un figlio biologico o adottivo», aveva spiegato. Secondo vanityfair.it

millie bobby brown jakeMillie Bobby Brown e Jake Bongiovi condividono la prima foto della loro bambina - Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno condiviso su Instagram la prima foto con la loro bambina, adottata ad agosto. Come scrive gravidanzaonline.it

millie bobby brown jakeLa prima foto di Millie Bobby Brown con la sua bimba adottata - Grande riserbo per Millie Bobby Brown, che non ha condiviso pubblicamente alcuna immagine della prima figlia, arrivata poco tempo dopo il matrimonio con Jake Bonjovi. Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Millie Bobby Brown Jake