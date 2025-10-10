Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi condividono la prima foto della loro bambina
«My t swift october », ha scritto Millie Bobby Brown su Instagram, pubblicando una serie di immagini che raccontano una giornata felice in famiglia. In uno degli scatti, l’attrice ventunenne e il marito Jake Bongiovi, 23 anni, appaiono insieme alla loro bambina: i tre sono seduti su una giostra di Disneyland, stretti l’uno all’altra in un abbraccio tenero. Il volto della piccola è sfocato, scelta ormai abituale per la giovane coppia, che da sempre protegge la propria privacy pur condividendo con il pubblico i momenti più significativi. Millie Bobby Brown e la maternità scelta per adozione. La coppia aveva annunciato ad agosto di aver accolto la loro prima figlia tramite adozione, condividendo la notizia con una semplicità che ha commosso i fan. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
