Milano Wine Week Awards 2025 | premiati i ristoranti con le migliori carte vino
Milano, 10 ottobre 2025 – Le sale del Milano Marriott hanno fatto da cornice alla Milano Wine Week Awards, giunta alla sua quinta edizione. I premi, assegnati nell’ambito della Milano Wine Week 2025, celebrano le migliori selezioni vinicole dal punto di vista della somministrazione e della distribuzione, con uno sguardo attento sia all’Italia sia all’estero, valorizzando l’impegno di chi contribuisce ogni giorno alla diffusione della cultura del vino e alla promozione del patrimonio enologico nazionale - un percorso che passa attraverso le tavole dei ristoranti, le carte dei vini e gli scaffali dei punti vendita del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - wine
La Milano Wine Week. Ritorna la vigna urbana all’ombra della Madonnina
Torna la Milano Wine Week. La città alza i calici
Milano Wine Week 2025, il vino protagonista in città per 10 giorni. La guida
Callmewine alla Milano Wine Week 2025 Un calice dopo l’altro, ieri all'Enoteca MWW abbiamo condiviso con appassionati e professionisti una serata all'insegna del vino e della scoperta. Dalla nuova collezione Radiz ad altre bottiglie in esclusiva da Franci - facebook.com Vai su Facebook
L'Oltrepò Pavese e il suo vino protagonisti alla Milano Wine Week In occasione della settimana milanese dedicata al vino, oggi sono intervenuta all'evento organizzato da Prime Alture Winery & Resort per la presentazione dell'innovativo progetto del Wine - X Vai su X
Le migliori carte vini e retail premiati ai Milano Wine Week Awards - Milano celebra la quinta edizione dei Milano Wine Week Awards 2025 al Marriott Hotel, premiando la Sala, il Retail e le migliori carte vini. Come scrive italiaatavola.net
Milano celebra il vino e le sue star. Lady Bruna Gritti (Da Vittorio): “In sala ci vuole il sorriso” - Sfilata di stelle alla quinta edizione dei Milano Wine Week Awards: dal miglior sommelier under 30 ad Alberto Santini fino a Cracco, premiati i protagonisti ... Segnala repubblica.it