Milano Wine Week Awards 2025 | premiati i ristoranti con le migliori carte vino

Milano, 10 ottobre 2025 – Le sale del Milano Marriott hanno fatto da cornice alla Milano Wine Week Awards, giunta alla sua quinta edizione. I premi, assegnati nell’ambito della Milano Wine Week 2025, celebrano le migliori selezioni vinicole dal punto di vista della somministrazione e della distribuzione, con uno sguardo attento sia all’Italia sia all’estero, valorizzando l’impegno di chi contribuisce ogni giorno alla diffusione della cultura del vino e alla promozione del patrimonio enologico nazionale - un percorso che passa attraverso le tavole dei ristoranti, le carte dei vini e gli scaffali dei punti vendita del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

