Milano tra cinema e cultura | calcio champagne a Football Film Festival 2025

E’ scattato ieri in grande stile, e andrà avanti fino a domenica 12 ottobre, il Football Film Festival 2025 targato Offside. A Milano calcio champagne tra passione, cultura calcistica e proiezioni interamente dedicate al mondo del pallone. Milano si trasforma nella mecca internazionale della cultura calcistica con l’ottava edizione italiana dell’ Offside Football Film Festival. Stiamo parlando di quello che viene definito come l’unico evento internazionale interamente dedicato al calcio raccontato a 360 gradi attraverso il cinema. Un appuntamento imperdibile per tifosi, appassionati di sport, cinefili e curiosi. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Milano tra cinema e cultura: calcio champagne a Football Film Festival 2025

milano - cinema

LOCARNO A MILANO 2025 Dal 10 al 12 ottobre 2025 Cineteca Milano Arlecchino - Via San Pietro all’Orto 9, Milano Tre giorni di anteprime, autori internazionali e nuove voci del cinema contemporaneo. Ecco le proiezioni del primo giorno - Venerdì 10 ott - facebook.com Vai su Facebook

L’Odeon risorge dal silenzio: il cinema storico di Milano riaprirà (e non sarà lo stesso) - Lo storico edificio di via Santa Radegonda, chiuso nel 2023, riaprirà nella seconda metà del 2027 con cinque sale rinnovate e 700 posti. Da ilgiorno.it

