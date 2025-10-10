Milano-Tel Aviv gemellaggio in bilico Il precedente di San Pietroburgo | non sospeso ma dormiente

Si tornerà a discutere lunedì 13, in consiglio comunale, la sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. C'è un ordine del giorno, presentato da Europa Verde e sostenuto da gran parte della maggioranza, che lo chiede. Ma, lunedì scorso, il numero legale è caduto su un altro punto del testo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

