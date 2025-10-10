Milano Premier Padel P1 | Coello-Tapia irresistibili è semifinale
Roma, 10 ott. (askanews) – Campioni in carica e con la voglia di restare sul trono. Arturo Coello e Agustin Tapia proseguono la loro marcia nelle semifinali dell’Oysho Milano Premier Padel P1: i numeri 1 del mondo e del tabellone maschile hanno battuto 6-3 6-2 Paquito Navarro e Jon Sanz in un’ora e 3?, confermandosi la coppia da battere. Contro Arturito e Agus non si può sbagliare, e soprattutto bisogna sfruttare ogni minima occasione che concedono: Paquito e Jon, teste di serie numero 5, non hanno invece sfruttato quattro palle break nel primo set, prima di subire il dominio nel secondo. “Abbiamo giocato una buona partita, siamo rimasti concentrati e abbiamo sentito molto bene il feeling con il campo”, così Coello dopo il match. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: milano - premier
Sciopero per Gaza, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. La premier Meloni: “Violenze indegne”
Padel: presentato l’Oysho Milano Premier P1, dal 6 al 12 ottobre tutti i big mondiali all’Allianz Cloud
Premier Padel 2025, da Rotterdam a Milano: lo spettacolo in diretta su Sky e NOW
MejorSet Premium Padel Courts al centro dell’azione! Accanto allo show dell’Oysho Milano Premier Padel, ogni punto è pura adrenalina #OyshoMilanoPremierPadel #MilanoPremierPadel #PremierPadel - facebook.com Vai su Facebook
Barella-Juan Lebron, a Milano Premier Padel scambio di maglietta e racchetta #SkySport - X Vai su X
Oysho Milano Premier Padel P1: oggi i quarti di finale/ Continua la scalata di Coello e Tapia - Oysho Milano Premier Padel P1, oggi i quarti di finale: le sfide in programma per la giornata, con Coello e Tapia tra i favoriti assoluti ... Scrive ilsussidiario.net
Milano P1 - Coello/Tapia e Lebron/Stupa non deludono, sarà una semifinale da sogno - L'edizione 2025 del Milano Premier Padel P1 è entrata nel vivo e gli appassionati si preparano ad assistere a semifinali elettrizzanti ... Come scrive tennisworlditalia.com