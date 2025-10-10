Milano Premier Padel P1 | Coello-Tapia irresistibili è semifinale

Roma, 10 ott. (askanews) – Campioni in carica e con la voglia di restare sul trono. Arturo Coello e Agustin Tapia proseguono la loro marcia nelle semifinali dell’Oysho Milano Premier Padel P1: i numeri 1 del mondo e del tabellone maschile hanno battuto 6-3 6-2 Paquito Navarro e Jon Sanz in un’ora e 3?, confermandosi la coppia da battere. Contro Arturito e Agus non si può sbagliare, e soprattutto bisogna sfruttare ogni minima occasione che concedono: Paquito e Jon, teste di serie numero 5, non hanno invece sfruttato quattro palle break nel primo set, prima di subire il dominio nel secondo. “Abbiamo giocato una buona partita, siamo rimasti concentrati e abbiamo sentito molto bene il feeling con il campo”, così Coello dopo il match. 🔗 Leggi su Ildenaro.it