Sul portale Immobiliare.it è comparso a fine settembre un annuncio che dice molto sul mercato immobiliare milanese. Al quinto piano delle residenze Hadid, gli appartamenti extralusso del quartiere Citylife in cui vivono calciatori, influencer e volti della tv e i l reddito medio è più alto della città, si vende un appartamento di 280 metri quadri a 6,5 milioni di euro. Fanno più di 23mila euro al metro quadro, quotazione a dir poco stellare, nota il Corriere, anche per le medie milanesi. Prezzo giustificato, secondo la descrizione, dal fatto che l’immobile si caratterizzi “per l’ampiezza e la luminosità degli ambienti”, “un soggiorno doppio che si apre su scenari eleganti, cucina separata, tre camere da letto e tre bagni” più spazi esterni che “offrono viste riservate e una continuità armoniosa con la zona giorno, perfetti per vivere momenti di relax, convivialità o cene all’aperto in totale privacy “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, mercato immobiliare fuori controllo: a Citylife prezzi fino a 23mila euro al metro. Nel Quadrilatero 27mila