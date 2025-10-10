Milano e la corsa all’oro del mattone extra lusso | i quartieri che stanno esplodendo fino a 27.000 euro al metro quadro
MILANO – Il mercato immobiliare di pregio in Italia è in buona salute. Dai risultati del primo semestre 2025 emerge che il mercato generale del Paese ha registrato un aumento annuo delle compravendite del 9,5%, grazie anche a un ammorbidimento delle regole di credito e alla diminuzione dei tassi di interesse. Lo dicono i dati del “Market Report Milano-Roma 2025”, realizzato da Engels & Völkers Italia - succursale italiana dell’agenzia nata ad Amburgo e leader nel settore degli immobili di lusso - assieme alla società di analisi Nomisma. Il report, alla sua sedicesima edizione ma il primo a porte aperte, è stato presentato ieri al The Dome Milano, con il ceo di Engel & Völkers Italia Muhannad Al Salhi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - corsa
L’urbanista Carlo Ratti: “Milano è un laboratorio, ma dopo anni vissuti di corsa ora serve equilibrio”
Regionali 2025: Fico in corsa in Campania, centrodestra diviso sul Veneto, incognita Sala a Milano
A Milano per far approvare i progetti dovevi cambiare in corsa l’architetto
Corsa del Ricordo 2025 - Iscrizioni aperte! 9 novembre 2025 • ore 09:30 Parco delle Cave – ingresso Via Cancano 10 km competitiva | 5 km non competitiva Iscriviti ora: https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-milano/ Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Salomon Running Milano: la corsa in natura incontra la metropoli - Venti chilometri in modalita gravel running tra vie, piazze, parchi e le architetture storiche e modernissime della metropoli con le Aero Blaze 3 by Salomon ... Da sportmediaset.mediaset.it
Fossati, serpentine e il Monte Stella sulle corde: Salomon Running, una Milano mai corsa - Il racconto da dentro la gara della Salomon Running 2025 a Milano vissuta con le Aero Glide 3 Grvl ai piedi: il test e le emozioni della corsa. Riporta gazzetta.it