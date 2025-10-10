Milano e la corsa all’oro del mattone extra lusso | i quartieri che stanno esplodendo fino a 27.000 euro al metro quadro

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – Il mercato immobiliare di pregio in Italia è in buona salute. Dai risultati del primo semestre 2025 emerge che il mercato generale del Paese ha registrato un aumento annuo delle compravendite del 9,5%, grazie anche a un ammorbidimento delle regole di credito e alla diminuzione dei tassi di interesse. Lo dicono i dati del “Market Report Milano-Roma 2025”, realizzato da Engels & Völkers Italia - succursale italiana dell’agenzia nata ad Amburgo e leader nel settore degli immobili di lusso - assieme alla società di analisi Nomisma. Il report, alla sua sedicesima edizione ma il primo a porte aperte, è stato presentato ieri al The Dome Milano, con il ceo di Engel & Völkers Italia Muhannad Al Salhi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

