Milano, 10 ottobre 2025 – Due morti per arresto cardiaco, a distanza di poche ore l’uno dall’altro. È successo del carcere milanese di San Vittore. A seguito della doppia tragedia sono stati disposti dei controlli da parte della polizia dal momento che altre persone presenti nel carcere avrebbero accusato malori. Si tratterebbe – stando a quanto emerso – di altre tre persone che non sarebbero state bene. Ignote – al momento – le cause. Gli accertamenti in corso nel carcere di San Vittore. A scopo precauzionale gli agenti, che al momento hanno bloccato l'ingresso degli operatori, starebbero verificando se all'interno dell'istituto siano entrate sostanze che potrebbero aver provocato i decessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, due detenuti morti e malori: cosa sta succedendo nel carcere di San Vittore?