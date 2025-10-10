Milano banlieue tre roghi di macchine avvenuti dal 25 agosto più di 11 auto date alle fiamme da piromane sconosciuto - VIDEO

Le indagini sono in corso e non si esclude l’ipotesi di un piromane seriale. Intanto, cresce la preoccupazione tra i residenti delle aree colpite, che chiedono maggiore sicurezza e controlli più serrati per fermare una scia di fuoco che sembra non volersi arrestare La serie di incendi che ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

