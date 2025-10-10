Milano auto incendiate in strada in via Lipari | secondo episodio in pochi giorni
Milano, 10 ottobre 2025 – Le carcasse delle microcar elettriche andate fuoco giovedì all'alba sono ancora a bordo strada, in via Lipari, zona Vercellina, così come i resti di uno scooter carbonizzato sul marciapiede. Poco più in là, tra via San Michele del Carso e piazzale Aquileia, viale di porta Vercellina e via Biffi, sono stati inghiottiti dalle fiamme pure cestini dei rifiuti e ammassi di foglie. Ora residenti e passanti guardano il disastro, attorno a cui resistono i nastri di plastica dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme - fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati - e si interrogano sulla natura dei roghi che potrebbero essere stati appiccati dalla stessa mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
