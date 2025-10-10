milano arrestato per stalking il figlio del critico fotografico maurizio rebuzzini

È stato arrestato per stalking Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico di 77 anni morto a Milano lo scorso 17 settembre per cause ancora da chiarire. Nei confronti del 44enne è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il consenso al braccialetto elettronico, Rebuzzini avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

