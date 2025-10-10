Milano arrestato per stalking il figlio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini
È stato arrestato per stalking Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico di 77 anni morto a Milano lo scorso 17 settembre per cause ancora da chiarire. Nei confronti del 44enne è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il consenso al braccialetto elettronico, Rebuzzini avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: milano - arrestato
Investe una donna a Milano e scappa dopo l’arrivo dell’ambulanza: arrestato per omissione di soccorso
Torino, nasconde oltre un chilo di marijuana nel forno: arrestato un 31enne a Barriera di Milano
Milano, rapina in profumeria da 1.300 euro con commessa spintonata: arrestato 24enne
Il figlio di Rebuzzini arrestato per stalking: violato divieto di avvicinamento al vicino https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/09/news/figlio_rebuzzini_arrestato_stalking_vicino-424901656/?ref=twhl… - X Vai su X
Ancora una #violenza #sessuale sulla linea ferroviaria Milano-Novara. I Carabinieri hanno arrestato un egiziano - facebook.com Vai su Facebook
Milano, arrestato per stalking il figlio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, arrestato per stalking il figlio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini ... Riporta tg24.sky.it
Milano, Filippo Rebuzzini arrestato per stalking contro un vicino rivale in amore: «Cambia quartiere se non vuoi morire» - Era stato proprio Filippo a dare l'allarme: ora è in carcere per aver violato il divieto di avvicinamen ... Secondo msn.com