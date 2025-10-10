Milan sosta Nazionali | vittoria per Maignan Rabiot e Nkunku pareggio per Saelemaekers
Nella serata di impegni per le Nazionali hanno giocato quattro giocatori del Milan. Vincono Maignan, Rabiot e Nkunku con la loro Francia. Pareggio per il Belgio di Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Vlahovic Milan senza sosta: la Juve ha fissato il prezzo, i rossoneri pensano a una contropartita. Quattro i possibili nomi sul tavolo
Lecce-Milan, Teotino: “Vittoria importante prima della sosta”
Calendario Milan, dopo la sosta arriva il Bologna a San Siro: ecco le prossime sfide
Juventus-Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere - Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere La Juventus si prepara ad affrontare l'ultimo match prima della sosta per le Nazionali, un vero ... Da tuttojuve.com