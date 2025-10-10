Milan occhi su Caprile per il dopo Maignan | il portiere del Cagliari nel mirino di Tare ma l’Inter è pronta a inserirsi

Il derby di Milano non si consumerà solo sul campo, ma anche nelle segrete stanze del calciomercato. Stavolta la contesa riguarda il futuro numero uno delle due milanesi: Elia Caprile, giovane portiere italiano in forza al Cagliari, è finito contemporaneamente nel mirino di Milan e Inter. Come riportato dal Quotidiano Sportivo, entrambe le società stanno pianificando le proprie mosse per il reparto portieri, spinte da scenari di incertezza che coinvolgono gli attuali titolari. In casa rossonera, il caso più delicato riguarda Mike Maignan, ancora lontano dal rinnovo e corteggiato da top club europei, tra cui la Juventus. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, occhi su Caprile per il dopo Maignan: il portiere del Cagliari nel mirino di Tare, ma l’Inter è pronta a inserirsi

