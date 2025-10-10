Milan Nkunku tra i flop dell’estate secondo La Repubblica | il francese fatica a imporsi nel progetto Allegri

Doveva essere il colpo della svolta, l’uomo capace di accendere la fantasia del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, e invece il suo impatto si è rivelato più difficile del previsto. Christopher Nkunku, arrivato a Milano come il rinforzo più costoso dell’estate e simbolo della strategia ambiziosa voluta dal DS Igli Tare, si ritrova ora nel mirino della critica. Questa mattina La Repubblica lo ha inserito tra i “flop” del mercato estivo, in una lista che include anche Jonathan David e Noa Lang, altri due nomi altisonanti che non hanno ancora mantenuto le aspettative. Un giudizio pesante, che riflette le difficoltà di adattamento del talento francese al calcio italiano e alla filosofia rigorosa di Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Nkunku tra i flop dell’estate secondo La Repubblica: il francese fatica a imporsi nel progetto Allegri

