Milan lo strano caso di Gimenez | non segna ma è sempre più titolare

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora a secco in campionato - tra gol annullati, pali ed errori clamorosi -, eppure più passano le partite e più appare funzionale per il gioco di Allegri. Che infatti è soddisfatto e non perde occasione per elogiarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan lo strano caso di gimenez non segna ma 232 sempre pi249 titolare

© Gazzetta.it - Milan, lo strano caso di Gimenez: non segna, ma è sempre più titolare

In questa notizia si parla di: milan - strano

Lo strano caso di Joao Felix: bidone al Milan, ma ora l'Al Nassr lo paga 50 milioni!

Milan, lo strano caso di Gimenez: non segna, ma è sempre più titolare - , eppure più passano le partite e più appare funzionale per il gioco di Allegri. Come scrive msn.com

Milan, Gimenez non convince: torna di moda un vecchio pallino di mercato - Santiago Gimenez sta deludendo la dirigenza del Milan: la società rossonera torna su un vecchio pallino di mercato. Da spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Strano Caso Gimenez