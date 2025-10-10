Ancora a secco in campionato - tra gol annullati, pali ed errori clamorosi -, eppure più passano le partite e più appare funzionale per il gioco di Allegri. Che infatti è soddisfatto e non perde occasione per elogiarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, lo strano caso di Gimenez: non segna, ma è sempre più titolare