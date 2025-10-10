La sosta per le Nazionali non ha spento il dibattito attorno al Milan, anzi, lo ha reso ancora più vivo. L’episodio del confronto negli spogliatoi tra Massimiliano Allegri e Rafael Leão dopo la sfida contro la Juventus è diventato il centro del racconto rossonero di queste settimane. Da un lato, la tensione e la delusione per le occasioni sprecate dal numero 10; dall’altro, la ferma volontà del tecnico di far crescere il proprio talento più cristallino attraverso la disciplina e la responsabilità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione del club è chiara e inequivocabile: “Il Milan sta con Max. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il club sta con Allegri: Leão va gestito e spronato per diventare un campione definitivo