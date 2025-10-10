Milan il club sta con Allegri | Leão va gestito e spronato per diventare un campione definitivo
La sosta per le Nazionali non ha spento il dibattito attorno al Milan, anzi, lo ha reso ancora più vivo. L’episodio del confronto negli spogliatoi tra Massimiliano Allegri e Rafael Leão dopo la sfida contro la Juventus è diventato il centro del racconto rossonero di queste settimane. Da un lato, la tensione e la delusione per le occasioni sprecate dal numero 10; dall’altro, la ferma volontà del tecnico di far crescere il proprio talento più cristallino attraverso la disciplina e la responsabilità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione del club è chiara e inequivocabile: “Il Milan sta con Max. 🔗 Leggi su Milanzone.it
