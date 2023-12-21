Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Quattordici auto rubate e cannibalizzate sono state rinvenute nelle campagne fra Andria, Canosa di Puglia, ... noinotizie.it
Sondaggi a Porta a Porta, effetto Avs: é uno sfacelo. I numeri sono chiari tvzap.it
Aurora Ramazzotti si sposa: tutti i dettagli bollicinevip.com
Ferrero: «Avrei venduto subito la Sampdoria a Vialli, se fosse arrivata un’offerta» ilnapolista.it
Quante uova si possono mangiare a settimana? I consigli dell’esperto dilei.it
Ascolti tv, La ricetta della felicità vince e Scotti torna a trionfare ildifforme.it
"Era troppo nervoso mentre guidava": beccato con due panetti di hashish nella giacca
Si è conclusa con un arresto e con il sequestro di 200 grammi di hashish l’attività di controllo e... ► trentotoday.it
Vedova per Covid, giudici: deve ridare 200.000 euro all’assicurazione
i giudici della Corte di appello hanno stabilito che la vedova, madre di due figli minori, deve anc... ► imolaoggi.it
Bagnaia: "Marquez? Pensavo mi ostacolasse, invece in Giappone... sakè e karaoke!"
Francesco Bagnaia è stato ospite del Festival dello Sport di Trento. Durante il suo talk ha parlato ... ► video.gazzetta.it
“Torna o mando video intimo a nostro figlio”, 34enne in arresto
Tempo di lettura: 2 minuti“Se non torni da me mando un nostro video intimo a nostro figlio”: è acc... ► anteprima24.it
Anna Wintour: “Victoria Beckham ci ha dimostrato che ci sbagliavamo sul suo conto”
Una carriera tutta in salita quella di Victoria Beckham nel mondo della moda. Nessuno credeva in le... ► dilei.it
I tassi dei mutui in Abruzzo sono stabili e competitivi nel 2025
Nel terzo trimestre del 2025, in Abruzzo il tasso fisso continua ad assorbire più del 90% delle ri... ► chietitoday.it
Meteo Milano e Lombardia, Ottobrata dolcissima da vivere all’aperto. Ecco i giorni più belli
Milano, 10 ottobre 2025 - Godetevi questa “Ottobrata” alla massima potenza protagonista del meteo ... ► ilgiorno.it
Terrore nel bar: prende a bastonate la dipendente, poi butta a terra il titolare
Novellara (Reggio Emilia), 10 ottobre 2025 – Colpita da un bastone mentre stava lavorando al bar, g... ► ilrestodelcarlino.it
Il Congresso del Perù destituisce la presidente Dina Boluarte: “Incapacità morale permanente”
Nuovo terremoto politico in America Latina. Il Congresso del Perù ha approvato la destituzione dell... ► lanotiziagiornale.it
Disastro strade a Villaricca, annunciata asfaltatura dopo denunce e polemiche
Una situazione indegna che andava avanti da oltre 2 mesi. Strade interessate da una grave dissesto ... ► teleclubitalia.it
Tre ciotole: la recensione del film con Alba Rohrwacher e Elio Germano
Una coppia sente la stanchezza della convivenza dopo alcuni anni, si lascia proprio mentre lei inizi... ► comingsoon.it
Social Table da Ca' Lustra: uno modo per scoprire i vini dell'azienda e fare nuove conoscenze
Hai voglia di bere un calice in compagnia e conoscere nuove persone? Sei un camminatore in cerca d... ► padovaoggi.it
Chiuso per lavori l'ufficio postale centrale di Padova: verrà realizzato uno spazio di co working
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di corso Garibaldi a Padova da lunedì 13 a sabato 18... ► padovaoggi.it
Il Barbour, ma con twist scandinavo: è in arrivo la capsule con Arket
Appena torna l’autunno, torna anche lui: il Barbour, il giaccone cerato che da decenni accompagna p... ► amica.it
Roma, sciopero dei trasporti venerdì 10 ottobre: metro e bus fermi per 24 ore. Quali sono le fasce garantite
Giornata di disagi oggi, venerdì 10 ottobre, per chi si sposta con i mezzi pubblici a Roma. È in c... ► open.online
Volontariato e lavoro non bastano: la semilibertà si guadagna risarcendo le vittime
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della semilibertà per un 59enne di Taranto, detenu... ► perugiatoday.it
"Vén Vignaioli e terroir", tre giorni di vino, degustazioni e cibo romagnolo
Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre Lugo ospita la terza edizione di Vén - Vignaioli e terroir, l’... ► ravennatoday.it
Mizuno apre a Roma il suo più grande store d'Europa: presente la Lazio
Mizuno ha inaugurato in via Tomacelli il suo più grande Flagships Store d’Europa. Un segnale impor... ► romatoday.it
Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie: il 2026 è l’anno “d’oro” dei ponti. Ecco il calendario delle festività
È un’arte, quasi una scienza. Quella di incastrare i giorni di ferie con le festività nazionali per... ► ilfattoquotidiano.it
Cosa ha fatto il governo per liberare Saverio Tommasi e gli altri della Flotilla?
Da quando le barche degli attivisti per Gaza sono partite il governo ha passato il tempo a prenders... ► fanpage.it
Correre per gli altri, "Regalami un sorriso" celebra i suoi pace maker
Prato, 10 ottobre 2025 – Tornano a riunirsi in un clima di allegria e profonda amicizia i podisti c... ► lanazione.it
Weekend a Roma: gli eventi da non perdere l’11 e 12 ottobre 2025
Dalle auto d’epoca ai droni luminosi, dalle birre artigianali al cioccolato: il weekend dell’11 e 1... ► romadailynews.it
"Statuaria greca": volume su Archeologia e analisi filologico/iconografica
Le statue antiche ci parlano ancora — e a volte lo fanno dal fondo del mare. È da questa suggestio... ► reggiotoday.it
La manovra quater mette in crisi il centrodestra, Schifani convoca un vertice di maggioranza
Dopo la debacle di ieri, all'Ars, della maggioranza sul voto alla manovra quater, questa mattina i... ► cataniatoday.it
La Forza di una donna anticipazioni dal 13 al 18 ottobre: l’ingiustizia di Ceyda, la resa dei conti tra Bahar e Sirin
Le anticipazioni della serie turca La forza di una donna. La trama degli episodi in onda da lunedì ... ► fanpage.it
“La scuola non è un cantiere”. I genitori della Gentilino e della Tabacchi in protesta
Milano, mamme e papà denunciano criticità: “Aree inagibili, infiltrazioni e rifiuti”. Questa mattina... ► ilgiorno.it
Zirkzee Juventus, suggestione possibile per gennaio? Cosa filtra sull’olandese: quanta concorrenza in Serie A per l’ex Bologna
di Redazione JuventusNews24Zirkzee Juventus, l’olandese resta sul taccuino dei bianconeri: suggestio... ► juventusnews24.com
Rapina in una nota gioielleria del centro storico, c'è la svolta: arrestato un 49enne
C'è una svolta nelle indagini della tentata rapina alla nota gioielleria Federica, sul corso Garib... ► reggiotoday.it
Saluto nazista e ‘Heil Hitler’, il pensionato (insospettabile) fermato da un soldato all’ingresso della sinagoga: “Non è di ultradestra”
Milano – Una scena quasi surreale, al netto della sua gravità, che ha lasciato attonite le persone ... ► ilgiorno.it
Il sondaggio tra i lavoratori individua le imprese dove si lavora meglio, in classifica un'azienda cesenate
C'è anche uno storico gruppo alimentare cesenate nella classifica Italy’s Best Employers 2026, il ... ► cesenatoday.it
Aurora Ramazzotti si sposa: tutti i dettagli Matrimonio estivo e romantico per la figlia di Eros Ra... ► bollicinevip.com
A Carpi il nuovo comando della Polizia locale sarà ecosostenibile e strategico
Ecosostenibile, con attenzione all’adattamento climatico e all’efficienza energetica; sicura perch... ► modenatoday.it
Furia improvvisa: accoltella il padre dopo una lite in casa, arrestato 18enne
Bologna, 10 ottobre 2025 – Una furia improvvisa, un coltello da cucina e una lite familiare finita ... ► ilrestodelcarlino.it
Cortona, all’asta due ex scuole delle frazioni di Poggioni e San Lorenzo
Il Comune di Cortona mette all’asta due edifici scolastici dismessi: le ex scuole di Poggioni e San... ► lortica.it
Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, oggi è ripartito dalla Ternana, senza un ruolo prec... ► ilnapolista.it
Fiorentina, striscioni della Fiesole al Franchi: “Zitti e buoni ci sono le elezioni…”
Due striscioni sono apparsi all'esterno dello stadio Franchi, facendo riferimento ai lavori di riqu... ► firenzepost.it
Costa d’Oro rilancia: in tv uno spot che unisce tecnica ed emozione
Un’idea potente e contemporanea ridisegna il modo di raccontare l’olio. Con “Il Laboratorio della P... ► sbircialanotizia.it
WWE: Ritorno a sorpresa di Omos durante un live event di NXT
Omos è ufficialmente tornato sul ring dopo un lungo periodo di assenza dalle attività della W... ► zonawrestling.net
A Battaglia la "Remada in rosa", una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno
Domenica 12 ottobre, dalle 9.30 alle 12.45 presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia... ► padovaoggi.it
Roma valuta Zirkzee: idea di prestito per gennaio
La Roma guarda con interesse al profilo di Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente al Manch... ► sport.periodicodaily
Cessate il fuoco a Gaza, accordo per rilascio ostaggi entro 72h da accettazione piano Trump: da Hamas 20 vivi e 28 salme, da Israele 1950 detenuti
Lo scambio di 20 ostaggi vivi e 28 salme israeliane con i 1950 detenuti palestinesi avverrà “entro... ► ilgiornaleditalia.it
Buongiorno, il calvario è finito: torna a Torino per riprendersi il Napoli
C’è una data cerchiata in rosso sul calendario di Alessandro Buongiorno: sabato 18 ottobre. All’ori... ► napolissimo.it
Platini su Yildiz: «Perché gli allenatori mettono i 10 sulla fascia sinistra? I numeri 10 devono giocare al centro»
L’ex calciatore della Juventus Michel Platini, ospite al Festival dello sport di Trento, ha parlato... ► ilnapolista.it
Mirabella Eclano, tafferugli durante “Grande Tirata del Carro”: denunciate 9 persone
La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto a deferire alla competente Autorità Giud... ► avellinotoday.it
“Uno, nessuno e centomila vaffanculo”: Angelo Duro al teatro Pirandello
Angelo Duro torna ad Agrigento con il suo nuovo show “Uno, nessuno e centomila vaffanculo”. L’arti... ► agrigentonotizie.it
Allarme Oms: in Europa un sanitario su tre soffre di depressione
Il grido d’allarme arriva direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: in Europa un oper... ► lanotiziagiornale.it
Oroscopo 10 12 ottobre 2025
Ariete Energia e slancio ti accompagnano: potresti sentirti spinto a prendere iniziative che rimand... ► romadailynews.it
X Factor, cosa è successo nella seconda puntata di Bootcamp
Il percorso di X Factor 2025 sta entrando nel vivo: i concorrenti che sono riusciti a convincere i ... ► dilei.it
Atalanta, Juric vuole proseguire la risalita in classifica: il tecnico sta pensando a questa soluzione
Atalanta, Juric rivoluziona l’attacco: Lookman e Sulemana insieme per una nuova identità offensiva ... ► calcionews24.com
Fara Gera d’Adda, guida il ciclomotore: «Patente? Mai avuta». Multa di 5.100 euro
IL CASO. Fermato dalla polizia locale in via Locatelli. Nei guai anche un 70enne che aveva la paten... ► ecodibergamo.it
I Gem Boy in concerto all'Oktober Fest dei Piani di Bobbio
A Barzio, all'Oktober Fest, arriva uno dei gruppi intergenerazionali che hanno segnato la musica d... ► leccotoday.it
A Belve arriva un attore famoso per un bacio gay con Michele Morrone: il colpaccio di Francesca Fagnani
La nuova stagione di Belve si preannuncia come una delle più esplosive di sempre. A meno di tre set... ► donnapop.it
Rapina e sequestro in villa: recuperata l'auto con cui i malviventi si sono dati alla fuga
Proseguono senza sosta le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei rapinator... ► trentotoday.it
Elezioni in Toscana: stasera Giorgia Meloni in piazza San Lorenzo. Atti vandalici contro la sede di Fdi a Firenze
E' in arrivo a Firenze la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che parlerà alle 18 in piazza S... ► firenzepost.it
Caccia, soldati e basi: la mappa dell'Italia sul fronte Est della Nato
Oltre 14 mila uomini mobilitati, 8.000 già schierati e 40 missioni internazionali. L’Italia è in pr... ► ilgiornale.it
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"
Il nuovo presidente entrato in carica in occasione del congresso della Società italiana di chirurg... ► ilgiornaleditalia.it
Macron convoca all’Eliseo tutti i leader dei partiti politici, tranne RN e LFI
Emmanuel Macron, che ha promesso di nominare un primo ministro entro stasera dopo le improvvise dim... ► lettera43.it
Accordo Israele Hamas, Caracciolo a La7: “Non ci sarebbe stato senza la reazione mondiale contro il genocidio a Gaza”
Nel corso della puntata di Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes Lucio Caracciolo analizza il... ► ilfattoquotidiano.it
Treni e battelli: "Dati positivi sui servizi integrati, vola il Viandante del Lago"
Nei giorni scorsi si è riunito il Tavolo tecnico della mobilità e del trasporto pubblico locale, c... ► leccotoday.it
La Miss Mamma trentina Sabrina Lenzi scende in campo a Rebibbia per la "Partita del Sorriso"
Una mamma, un pallone e un grande cuore. Sabrina Lenzi, 52 anni, Miss Mamma Italiana Trentino, è s... ► trentotoday.it
Mirandola tra i primi centri in Europa con l’ecocardiografo di nuova generazione
Importante innovazione in campo tecnologico per l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale San... ► modenatoday.it
Napoli nella bufera, De Bruyne ha vietato il nuovo acquisto: Conte inguaiato
L’arrivo di De Bruyne a Napoli ha praticamente fatto impazzire tutta la città, ma molti tifosi no s... ► glieroidelcalcio.com