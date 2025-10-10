Milan Futuro parla Ibrahimovic E su Camarda | Tante sciocchezze sono uscite

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Le parole su Milan Futuro, Camarda e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro parla ibrahimovic e su camarda tante sciocchezze sono uscite

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, parla Ibrahimovic. E su Camarda: “Tante sciocchezze sono uscite”

In questa notizia si parla di: milan - futuro

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

Ritiro estivo: sabato mattina il test contro il Milan Futuro di Oddo

Milan Futuro, ma qual è la tua visione? Camarda, Zeroli e Nava: con tutte queste uscite …

milan futuro parla ibrahimovicCome sta andando il Milan Futuro in Serie D: da Sia a Sala e Ibrahimovic Jr., chi saranno i prossimi Balentien per Allegri? - Per un Milan di Massimiliano Allegri che si trova nei piani alti della graduatoria di Serie A (dopo le prime sei giornate di campionato, i rossoneri si trovano al 3° posto con 13 punti, a - Lo riporta calciomercato.com

milan futuro parla ibrahimovicIbra: "Milan, ti aiuto a vincere. Sono sempre Dio ma ora lavoro in team. A Modric abbiamo detto..." - Ibra parla del suo ruolo di consulente: "La prima volta il Milan mi ha dato la felicità, la seconda l’amore. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Parla Ibrahimovic