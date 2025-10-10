Milan Femminile infortunio Babb | il comunicato ufficiale del club

Il Milan ha comunicato ufficialmente che l'intervento in artroscopia per risolvere l'infortunio di Selena Babb è perfettamente riuscito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile infortunio babbMilan Femminile, infortunio Babb: il comunicato ufficiale del club - Il Milan ha comunicato ufficialmente che l'intervento in artroscopia per risolvere l'infortunio di Selena Babb è perfettamente riuscito ... Lo riporta msn.com

milan femminile infortunio babbMilan Femminile, Babb operata in artroscopia al ginocchio sinistro - AC Milan comunica che Selena Babb, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a un intervento in artroscopia per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio ... Come scrive milannews.it

