Milan che difesa! I numeri di questo inizio di stagione
Massimiliano Allegri ha già blindato la difesa del Milan. Ecco i numeri di questo inizio di stagione secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.
Milan, De Paola: “Servono rinforzi in difesa. Un leader. La perplessità …”
Il Milan comincia con una sconfitta: Saka fa esultare l'Arsenal. La prima di Allegri è in difesa
Jashari arriverà al Milan. Nuovo contatto: si chiude in una settimana. Difesa a tre?
#Fiorentina, Pioli cerca il riscatto contro il #Milan: #Nicolussi su #Modric, difesa a quattro bloccata e Kean-Gud
Milan, numeri a confronto: difesa da urlo, rigori da incubo - Il Milan in questo inizio di stagione è sembrato essere una squadra completamente diversa rispetto a quella della passata stagione, più gruppo, più invogliata a mettere in ...
