Sport.quotidiano.net | 10 ott 2025

Milano, 10 ottobre 2025 – Un mese da protagonista, con la salita fino alla vetta della classifica, poi persa a seguito del pari di Torino contro la Juventus. Da quando è tornato Max Allegri, il Milan è completamente diverso rispetto a quello della passata stagione: il tecnico livornese ha ridato al club la solidità che negli ultimi anni è mancata ed è riuscito a trasmettere la sua fame ai giocatori. La stagione non era partita nel migliore dei modi, con la sconfitta contro la Cremonese nella gara d'esordio, ma poi i rossoneri sono cresciuti e hanno racimolato ben tredici punti in cinque partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, Allegri premiato come miglior allenatore di settembre in Serie A

