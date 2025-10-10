Milan Allegri premiato come miglior allenatore di settembre in Serie A
Milano, 10 ottobre 2025 – Un mese da protagonista, con la salita fino alla vetta della classifica, poi persa a seguito del pari di Torino contro la Juventus. Da quando è tornato Max Allegri, il Milan è completamente diverso rispetto a quello della passata stagione: il tecnico livornese ha ridato al club la solidità che negli ultimi anni è mancata ed è riuscito a trasmettere la sua fame ai giocatori. La stagione non era partita nel migliore dei modi, con la sconfitta contro la Cremonese nella gara d'esordio, ma poi i rossoneri sono cresciuti e hanno racimolato ben tredici punti in cinque partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: milan - allegri
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”
Pippo Pancaro: “Allegri al Milan una garanzia. Lazio? Handicap pesante”
Max #Allegri nominato miglior allenatore del mese di settembre. #Milan via @SerieA - X Vai su X
Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan. Rafa a un bivio: se non svolta, sta fuori Il rapporto tra Leao e Allegri è un filo sottile su cui cammina la stagione del Milan. Allegri in spogliatoio dopo la partita di Torino con la Juve ha attaccato Leao - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri premiato come miglior allenatore di settembre in Serie A - In questo periodo, il Milan ha conquistato tre vittorie, con sei reti segnate e una subita ... Segnala sport.quotidiano.net
Allegri Milan, l’allenatore ex Juventus eletto miglior tecnico del mese di settembre! – FOTO - – FOTO La nuova era del Milan targata Massimiliano Allegri ha già ottenuto il suo primo riconoscimen ... Secondo calcionews24.com