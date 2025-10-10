Milan Allegri premiato come miglior allenatore del mese | il ritorno del pragmatismo vincente
La rinascita del Milan di Massimiliano Allegri trova la sua prima, concreta consacrazione. La Lega Serie A ha eletto il tecnico livornese miglior allenatore del mese di settembre, un riconoscimento che certifica la bontà del lavoro svolto in queste prime settimane della nuova era rossonera. Un premio dal valore simbolico e tecnico, arrivato al termine di un mese in cui il Diavolo ha mostrato un volto nuovo: disciplinato, solido e competitivo. Su sei gare di campionato, il Milan ha conquistato tredici punti, con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, a cui si aggiungono due successi in Coppa Italia, a testimoniare una squadra in crescita costante. 🔗 Leggi su Milanzone.it
