È esploso quest’anno e Gattuso lo segue per la Nazionale: sogna di vestire la maglia rossonera Il Milan continua ad avere sempre lo stesso problema, quello del centravanti. Fin qui Gimenez ha dimostrato di non essere il goleador che in primis il club si aspettava: un investimento da circa 35 milioni bonus inclusi non è roba da tutti i giorni nell’Era dei fondi. Il messicano sta dando l’anima per la maglia, ma nelle prime 6 partite di campionato non l’ha messa dentro neanche una volta. Allegri lo ha elogiato dopo la partita con la Juventus, del resto è stato l’ex Feyenoord a procurarsi il rigore poi sbagliato da Pulisic, tuttavia non è un mistero che il livornese avrebbe voluto un altro profilo al centro dell’attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, AAA Cercasi Bomber: il nuovo Pippo Inzaghi per Allegri