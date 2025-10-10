Milan AAA Cercasi Bomber | il nuovo Pippo Inzaghi per Allegri
È esploso quest’anno e Gattuso lo segue per la Nazionale: sogna di vestire la maglia rossonera Il Milan continua ad avere sempre lo stesso problema, quello del centravanti. Fin qui Gimenez ha dimostrato di non essere il goleador che in primis il club si aspettava: un investimento da circa 35 milioni bonus inclusi non è roba da tutti i giorni nell’Era dei fondi. Il messicano sta dando l’anima per la maglia, ma nelle prime 6 partite di campionato non l’ha messa dentro neanche una volta. Allegri lo ha elogiato dopo la partita con la Juventus, del resto è stato l’ex Feyenoord a procurarsi il rigore poi sbagliato da Pulisic, tuttavia non è un mistero che il livornese avrebbe voluto un altro profilo al centro dell’attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: milan - cercasi
Calciomercato Milan, attaccante cercasi: tutti i nomi sulla lista di Tare
? #Milan, #rigorista cercasi! ? I #rossoneri hanno bisogno di un vero cecchino dagli 11 metri #ACMilan #SerieA #Calcio #Rossoneri #MilanNews #ForzaMilan ? - X Vai su X
? #Milan, #rigorista cercasi! ? I #rossoneri hanno bisogno di un vero cecchino dagli 11 metri #ACMilan #SerieA #Calcio #Rossoneri #MilanNews #ForzaMilan - facebook.com Vai su Facebook
Milan, AAA Cercasi Bomber: il nuovo Pippo Inzaghi per Allegri - Allegri e il bomber per il suo Milan: il nome giusto gioca in Germania e si ispira a Pippo Inzaghi col quale litigò nel 2012 ... Scrive calciomercato.it
Milan, assalto a Kalinic - Un uomo d'area, capace di segnare almeno quanto Carlos Bacca in queste due stagioni, di certo non farlo rimpiangere ma sostituirlo degnamente, se non meglio. Riporta leggo.it