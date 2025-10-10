Migranti scontro nel governo sul nuovo patto sulle migrazioni La Lega | Erode la sovranità nazionale e costa troppo

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il governo la valutazione del nuovo regolamento europeo sui migranti è “complessivamente positiva”. Per la Lega di Matteo Salvini, invece, no. Il provvedimento che costituisce uno dei pilastri del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che entrerà in vigore nel 2026 sta provocando uno scontro all’interno della maggioranza di centrodestra: nella commissione Politiche Europee del Senato (che dovrà dare un parere entro il 30 ottobre ) la maggioranza si sta spaccando con il Carroccio che si oppone e chiede modifiche al provvedimento da portare a Bruxelles, mentre la valutazione degli altri partiti di destra è positiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

migranti scontro nel governo sul nuovo patto sulle migrazioni la lega erode la sovranit224 nazionale e costa troppo

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, scontro nel governo sul nuovo patto sulle migrazioni. La Lega: “Erode la sovranità nazionale e costa troppo”

In questa notizia si parla di: migranti - scontro

È scontro tra governo e Corte Ue su migranti e Paesi sicuri: la sorpresa per la sentenza

Lo scontro tra giudici e governi sui migranti non riguarda solo l'Italia

Migranti, lo scontro tra diritti e propaganda

A Torino l’accoglienza in famiglia dei migranti è a rischio per le nuove regole del governo: “È un modello, va tutelato” - “Il governo con la nuova regolamentazione del Sai ( Sistema accoglienza integrazione) rischia di far morire l’esperienza torinese dell’ accoglienza in famiglia ”. Da ilfattoquotidiano.it

Olanda choc, cade Governo Schoof dopo ritiro ministri Pvv/ Wilders apre la crisi sui migranti: cosa succede - Crisi di Governo in Olanda: Wilders ritira Ministri Pvv dopo scontro sull'immigrazione, Premier Schoof verso le dimissioni. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Migranti Scontro Governo Nuovo