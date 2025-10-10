Migranti scontro nel governo sul nuovo patto sulle migrazioni La Lega | Erode la sovranità nazionale e costa troppo

Per il governo la valutazione del nuovo regolamento europeo sui migranti è “complessivamente positiva”. Per la Lega di Matteo Salvini, invece, no. Il provvedimento che costituisce uno dei pilastri del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che entrerà in vigore nel 2026 sta provocando uno scontro all’interno della maggioranza di centrodestra: nella commissione Politiche Europee del Senato (che dovrà dare un parere entro il 30 ottobre ) la maggioranza si sta spaccando con il Carroccio che si oppone e chiede modifiche al provvedimento da portare a Bruxelles, mentre la valutazione degli altri partiti di destra è positiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

