Un fiume di gente che torna a casa. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è attivo dalle 11 di questa mattina, venerdì 10 ottobre. E i palestinesi possono finalmente rimettersi in. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Migliaia di palestinesi tornano a Gaza City dopo il cessate il fuoco: l'impressionante marea umana in cammino tra speranze e macerie