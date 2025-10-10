Migliaia di palestinesi tornano a Gaza City dopo il cessate il fuoco | l' impressionante marea umana in cammino tra speranze e macerie
Un fiume di gente che torna a casa. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è attivo dalle 11 di questa mattina, venerdì 10 ottobre. E i palestinesi possono finalmente rimettersi in. 🔗 Leggi su Leggo.it
Tregua a Gaza, i palestinesi tornano verso casa. Il video in timelapse - Con il cessate il fuoco migliaia di sfollati si dirigono verso Gaza City, nel Nord della Striscia.
Gaza, il video del fiume di sfollati palestinesi che tornano a casa - Migliaia di famiglie si stanno muovendo dal sud della Striscia a Gaza city dopo che l'esercito israeliano si è ritirato da via Rashid.