Migliaia di palestinesi in cammino dal sud della Striscia verso Gaza City Idf attua ritiro parziale fino alla Linea Gialla - VIDEO

Gli spostamenti dei civili sono consentiti lungo via Al-Rashid e Salah al-Din. L'Idf si è ritirata dentro la Linea Gialla da cui continuerà a controllare circa il 53% del territorio palestinese Alle 11, ora italiana, di oggi, 10 ottobre, è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Migliaia di palestinesi in cammino dal sud della Striscia verso Gaza City, Idf attua ritiro parziale fino alla Linea Gialla - VIDEO

